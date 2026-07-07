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La madrugada de hoy martes 7 de julio de 2026 reportaron el incendio de un vehículo en la Carretera Güigüe Valencia. El hecho fue atendido por los bomberos del municipio Carlos Arvelo.

Los efectivos atendieron de manera inmediata un accidente vial registrado en la Carretera Nacional Güigüe-Valencia, a la altura de la Ciudadela Andrés Bello. ​Al llegar al sitio a bordo de constató que se trató del choque de un vehículo contra un objeto fijo (fachada estructural).

El cual terminó en un incendio de primera clase. El hecho dejó un saldo de cuatro personas lesionadas. Tres de ellas fueron trasladadas previamente en vehículos particulares que prestaron ayuda.

Incendio de vehículo en la Carretera Güigüe Valencia dejó cuatro lesionados

Los efectivos bomberiles procedieron al traslado a bordo de la unidad RP-57 hasta el área de emergencia del Hospital Dr. Carlos Sanda. Donde fue recibido por el personal médico de guardia.

Labores de extinción: El equipo desplegó material de mediano calibre para ejecutar labores de supresión y refrescamiento. Eliminando con éxito cualquier peligro o posible reinicio del fuego en la zona.

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