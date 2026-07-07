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¡Atención!, Este banco suspenderá operaciones en este horario en el país

By Redacción Carabobo
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Este banco suspenderá operaciones

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El Banco Mercantil dio a conocer que suspenderá sus operaciones en el país por el espacio de dos horas. Este miércoles 8 de julio, desde las 12:00 de la medianoche hasta las 2:00 de la madrugada el servicio estará suspendido, dijo en sus redes sociales.

Indicó que estarán realizando una actualización tecnológic30a de la plataforma que soporta los servicios de transferencia interbancaria. Con el fin de fortalecer sus servicios en todo el país, indicaron.

Este banco suspenderá operaciones

Canales:​

– Mercantil en Línea ​

– Mercantil Móvil ​

Servicio:​

– Botón de pago de débito inmediato​

Durante este tiempo podrás hacer uso de pagos móviles interbancarios (Tpago), vuelto y puntos de venta.​

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SourceMercantil Banco
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