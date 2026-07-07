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Una niña se salvó milagrosamente en La Guaira tras el colapso del edificio donde vivía gracias a la ayuda de su madre y su abuela. La pequeña quedó entre los dos cuerpos de las mujeres, que al parecer la cubrieron el pasado 24 de junio, día de los terremotos.

El pasado sábado 4 de julio en horas de la madrugada, rescatistas venezolanos comenzaron los trabajos tras escuchar que había alguien entre los escombros. Empezaron los duros trabajos de remoción del concreto caído.

Fueron largas horas de labores por parte de los rescatistas junto a oficiales de cuerpos de seguridad. Tras remover los escombros encontraron a la niña con vida, solo bastaba buscar extraerla del lugar.

Ya horas después lograron sacarla del lugar. Siendo llevada de inmediato a uno de los centros de salud donde permanece en observación por los médicos. Pero se mantiene estable dijeron medios de comunicación.

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“El instinto y la entrega de estas dos mujeres permitieron que hoy estemos hablando de un milagro. Trabajamos sin descanso y contra el reloj, pero este rescate nos llena de fuerza para continuar”, dijo uno de los funcionarios de rescate.

Niña se salvó milagrosamente en La Guaira, siguen rescatistas en el lugar

Las labores de búsqueda y rescate no han terminado en la zona de La Guaira, en los edificios derrumbados. Grupos de rescate siguen trabajando en el lugar buscando personas con vida, días después de los terremotos.

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