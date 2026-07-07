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Falleció un motorizado en la ARC al impactar contra un vehículo en el tramo Aragua. El hecho vial ocurrió el domingo 5 de julio de 2026 en horas de la tarde, cuando reportaron el accidente en el kilómetro 92 de la atería vial, en los sectores de San Mateo y Cagua.

Las autoridades identificaron al hombre como Wilfredo Enrique Bermúdez Gómez de 41 años de edad. Bermúdez perdió la vida de manera inmediata en el hecho vial tras la colisión contra el otro vehículo.

Falleció un motorizado en la ARC al impactar contra un vehículo

Comisiones de tránsito se hicieron presentes para hacer el levantamiento del hecho y trasladar el cadáver de Bermúdez a una sede de medicina forense. Investigarán las causas del accidente de tránsito en la cual perdió la vida el hombre.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a la prudencia a la hora de conducir un vehículo. Manteniendo las normas establecidas en cuanto a la velocidad, no circular por el hombrillo. Acatando las medidas impuestas por el INTT.

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