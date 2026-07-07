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Argentina ante Egipto se miden por el pase a cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La selección de Lionel Messi y sus muchachos van contra los egipcios, combinado que ha mostrado rapidez y mucha ofensiva en la cancha.

Los actuales campeones del mundo se miden a Mohamed Salah y sus jugadores, Argentina viene de vencer al duro Cabo Verde. Selección que llevó a los argentinos hasta el tiempo extra y logró dar la batalla, cayendo ante los gauchos 3×2.

Lionel Scaloni tiene que frenar a los egipcios, los cuales se han plantado bien ante sus rivales. El encuentro será a las doce del mediodía, hora de Venezuela. Uno de los encuentros más esperados de esta fase de octavos.

Argentina ante Egipto y Colombia ante Suiza

Suiza ha mostrado ser una de las selecciones más fuertes del Mundial, ha estado siempre en ataque y luciendo su buena defensa. Colombia va a salir como siempre, buscando llegar a la zona del rival y buscando hacer un tanto.

La ventaja de Colombia en este encuentro es su rapidez, pueden desarticular la defensa contraria y armar un ataque que los lleve a un gol. Todo dependerá del accionar defensivo de los suizos en este encuentro.

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Este partido será a las cuatro de la tarde hora de Venezuela y se jugará en Vancouver, Canadá. Colombia buscará romper el esquema de octavos para adentrarse a los cuartos de final de esta cita mundialista.

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