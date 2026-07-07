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INTT reactiva atención al público luego de los terremotos (comunicado)

By Danny Valdiviezo
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INTT reactiva atención al público

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Luego de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026, el INTT reactiva atención al público en todas sus oficinas del país. Así se pudo conocer mediante un comunicado en sus redes sociales.

INTT reactiva atención al público luego de los terremotos

Donde informaron que a partir de este martes 7 de julio, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre reactiva la atención al público en todas sus oficinas. Tras la contingencia por el doble sismo en Venezuela.

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SourceINTT
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