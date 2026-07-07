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Funvisis reportó sismos en estos estados del país hoy martes, informaron de temblores en otras zonas. En las últimas horas no se han reportado réplicas en el estado Carabobo, en cambio si reportaron un sismo en Aragua, específicamente en Maracay.

A las 9:06 minutos de la noche reportaron sismo en Boca de Aroa, de una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 13.9 kilómetros y un epicentro de kilómetros al suroeste de Boca de Aroa.

En Maracay, estado Aragua, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó un sismo en esa ciudad. De una magnitud de 2.6 grados y una profundidad de 4 kilómetros con un epicentro de 43 kilómetros al norte de Maracay.

Funvisis reportó sismos en estos estados del país hoy martes

Mientras que a las 12:11 de la medianoche, Funvisis reportó un sismo de 2.6 grados en la Escala de Richter con una magnitud de 2.6 grados y una profundidad de 19.7 kilómetros. Con un epicentro a 27 kilómetros de Punta Arenas, estado Nueva Esparta.

A la 1:54 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un sismo de 3.2 grados en la Escala de Richter en San Cristóbal y una profundidad de 15 kilómetros. Con un epicentro a 30 kilómetros de San Cristóbal, estado Táchira.

En Irapa estado Sucre reportaron un sismo de 3.5 grados en la Escala de Richter a las 2:16 minutos, con una profundidad de 103.3 kilómetros. Este sismo se ubicó a 10 kilómetros al este de Irapa, dijo Funvisis.

En el estado Sucre

A las 4:41 minutos de la madrugada reportaron un sismo en Irapa de 4.0 en la Escala de Richter con una profundidad de 104.4 kilómetros. Y un epicentro de cinco kilómetros al norte de Irapa en el estado Sucre.

En Caracas a las 2:58 minutos de la madrugada reportaron un sismo de 2.6 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 7.1 kilómetros. Dijo Funvisis que tuvo un epicentro de seis kilómetros al sur de la capital del país.

Luego a las 4:41 minutos de la madrugada reportaron un sismo en Irapa, estado Sucre, con una magnitud de 4.0 en la Escala de Richter. Una profundidad de 104.4 kilómetros y un epicentro de cinco kilómetros al norte de Irapa.

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