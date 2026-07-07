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Las efemérides del 7 de julio el Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra cada 7 de julio. Esta fecha fue instituida en 1963 en honor al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, pionero en la investigación y defensa de la tierra.

Un día como hoy se funda Villa de Upata (1762).

Muere León de Febres Cordero (1872) Militar y político venezolano.

Muere Henri Nestlé (1890) Boticario y empresario suizo nacido en Alemania, fundador de la empresa Nestlé, la mayor compañía de alimentos y bebidas del mundo.

Se realiza en Springfield, Estados Unidos, la primera competencia de voleibol de la historia (1896).

Nace Juan Liscano (1915) Poeta, escritor, ensayista e intelectual venezolano.

Efemérides del 7 de julio

Nace Simón Alberto Consalvi (1927) Escritor, historiador, periodista y político venezolano.

Nace Ringo Starr (1940) Cantante, músico, compositor y actor británico, miembro fundador de la banda de rock The Beatles. Conocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna.

Se funda el Cirque du Soleil o Circo del Sol (1984).

Muere Alfredo Di Stéfano (2014) Futbolista y entrenador argentino. Curiosidades de la Primera Copa América.

Se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (2017).

Día Mundial contra el Síndrome de Rubinstein-Taybi.

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