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La situación del clima hoy 7 de julio de 2026 en Venezuela se mantiene con nubosidad al sur de Venezuela además de lluvias probables en Bolívar, Amazonas y Apure. El centro del país permanece nublado a esta hora.

Tenemos zonas nubladas, generadoras de precipitaciones variables en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, sureste de Sucre, sur de Guárico, Cojedes, Lara, Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia; en el resto del país prevalece nubosidad parcial.

Situación General, tendremos nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional; resaltando zonas con lluvias o lloviznas en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Región Central, Lara, Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia.

Clima hoy 7 de julio de 2026 según el INAMEH

En la Península de Paraguaná y zonas de La Guajira se esperan altas temperaturas, sobre los 38 grados para hoy martes 7 de julio de 2026. En el centro del país con temperaturas máximas a los 32 grados para hoy.

Solo en el estado Mérida se esperan ocho grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas. En la cordillera de La Costa se espera al menos 22 grados durante la madrugada.

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