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Para superar una crisis por un terremoto, prioriza tu seguridad física y mental: mantente informado solo por canales oficiales. Procesa el impacto emocional mediante ejercicios de respiración.

Evita el aislamiento hablando con tu red de apoyo y, si estás en condiciones, ayúdase mutuamente asignando micro-tareas diarias para recuperar la sensación de control. Hay muchas líneas en la actualidad.

Crisis por un terremoto, Estabilización Emocional Inmediata

Acepta tus reacciones: Es completamente normal sentir taquicardia, insomnio, temor a las réplicas o revivir el evento. No estás perdiendo el control, es la respuesta natural de tu cerebro ante una emergencia.

Ejercicios de anclaje (grounding): Siéntate con los pies firmemente apoyados en el piso y respira de manera consciente (inhala en tres segundos, retén unos segundos y exhala en cinco segundos) para reducir la ansiedad.

Cuida a los niños: Explícales lo que ocurre con un lenguaje sencillo, dales seguridad, evítales la sobreexposición a imágenes de la catástrofe y apóyate en el juego para distraerlos.

Organización y Acción en la Comunidad

Activa la solidaridad: Ayudar a tus vecinos y participar en la organización comunitaria reduce drásticamente la sensación de impotencia y evita el rol de víctima pasiva.

Planifica «solo por el día de hoy»: Pensar en el futuro a largo plazo puede ser abrumador. Concéntrate en tareas concretas y diarias, como organizar insumos o preparar alimentos.

Evita la sobreinformación (infodemia): Consume noticias únicamente de canales oficiales o de fuentes verificables para frenar los rumores, la angustia y el pánico colectivo.

Redes de Apoyo Oficiales y Voluntariado

Monitorea los reportes de riesgo: En Venezuela, mantente atento a los comunicados oficiales emitidos por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) y Protección Civil en tu localidad para descartar daños estructurales en tu zona.

Busca asistencia profesional: Si las alteraciones del sueño, el pánico o el estrés perduran, acude a las líneas de ayuda psicológica gratuita que habilitan organizaciones como la Cruz Roja Venezolana o universidades locales.

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