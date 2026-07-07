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La selección de Bélgica clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras aplastar 1-4 vs Estados Unidos en el estadio de Seattle.

El combinado belga eliminó al anfitrión y se enfrentará a España en cuartos.

Bélgica vs Estados Unidos

El conjunto dirigido por Rudi Garcia dominó con autoridad gracias a un doblete tempranero de Charles De Ketelaere, un tanto de Hans Vanaken tras un grave error del arquero rival, y un gol definitivo de Romelu Lukaku en el tiempo añadido.

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El elenco comandado por Mauricio Pochettino, mostró un rendimiento muy impreciso y solo pudo descontar momentáneamente con un golazo de tiro libre ejecutado por Timothy Tillman.

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Con este resultado, el torneo se queda sin países anfitriones en competencia.

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Mientras, los «Diablos Rojos» sellan su boleto para medirse ante la escuadra española en la siguiente ronda de la cita mundialista.

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