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Delcy Rodríguez se reunió con delegación estadounidense

By Lubin Molero
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Delcy Rodríguez con delegación estadounidense
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes 6 de julio una reunión de trabajo con una delegación oficial estadounidense.

En la misma, se para coordinaron operaciones de rescate, logística y asistencia humanitaria tras los sismos del pasado 24 de junio

Delcy Rodríguez con delegación estadounidense

Al encuentro asistieron el vicepresidente de Seguridad, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, Gustavo González López.

Por el lado contraparte norteamericano estuvo encabezada por el encargado de negocios, John Barrett, y el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan.

 

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La cooperación bilateral se centrará en optimizar la búsqueda de sobrevivientes, distribuir ayuda internacional y establecer campamentos transitorios para los damnificados en el estado La Guaira.

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