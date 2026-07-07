La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes 6 de julio una reunión de trabajo con una delegación oficial estadounidense.
En la misma, se para coordinaron operaciones de rescate, logística y asistencia humanitaria tras los sismos del pasado 24 de junio
Delcy Rodríguez con delegación estadounidense
Al encuentro asistieron el vicepresidente de Seguridad, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, Gustavo González López.
Por el lado contraparte norteamericano estuvo encabezada por el encargado de negocios, John Barrett, y el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan.
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La cooperación bilateral se centrará en optimizar la búsqueda de sobrevivientes, distribuir ayuda internacional y establecer campamentos transitorios para los damnificados en el estado La Guaira.
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