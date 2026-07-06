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Autobús se incendió tras chocar en la ARC

By Lubin Molero
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Incendio de autobús en la ARC Maitana
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La tarde de este lunes 6 de julio se registró el fuerte incendio de un autobús, en la Autopista Regional del Centro ARC, la altura del kilómetro 28, en el sector Maitana.

La unidad Encava, impactó contra la isla central y posteriormente se incendió en su totalidad.

Incendio de autobús en la ARC Maitana

El conductor del vehículo, perdió el control e impactó, lo que provocó el inicio del fuego de manera inmediata.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda se trasladaron al lugar para controlar las llamas y realizar labores de refrescamiento, mientras las autoridades investigan si existen personas lesionadas.

El incidente mantuvo un fuerte retraso vehicular en ambos sentidos de esta importante arteria vial.

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