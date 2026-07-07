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En el marco del Plan de Rescate integral desplegado para atender a las familias afectadas por el reciente doble sismo en el municipio Juan José Mora, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en compañía de la alcaldesa Emily Riera, efectuó la entrega de más de 500 cocinas y cilindros de gas de 10 kilogramos.

La máxima autoridad regional detalló que esta acción se suma a las medidas de asistencia social que incluyen la distribución de alimentos, insumos médicos, jornadas de salud y tanques de agua, garantizando el bienestar de los ciudadanos.

Rafael Lacava 500 cocinas

“Ahora queremos entregarle 500 cocinas, con su cilindros de gas con 10 kilos, para las familias afectadas. La alcaldesa y yo le entregamos su cocina y su bombona listo para que puedan empezar a cocinar de forma inmediata ”, describió.

El mandatario regional destacó que la ejecución de estas políticas es posible gracias a la estrecha articulación entre los niveles de gobierno nacional, regional y municipal.

El Ejecutivo regional reafirma su compromiso inquebrantable con el pueblo carabobeño. Manteniendo el despliegue permanente de sus equipos de trabajo en las zonas afectadas para asegurar la recuperación total de las comunidades.

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