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El mediocampista venezolano Tomás Rincón oficializó que deja el Santos FC de Brasil tras cumplir tres temporadas en la emblemática institución de Vila Belmiro.

El histórico mediocampista de la Vinotinto quedó como agente libre.

Tomás Rincón deja el Santos

A través de sus redes sociales, el «General» compartió un emotivo mensaje de agradecimiento hacia la afición y el club por el respeto recibido durante su estancia.

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El volante de primera línea, quien se convirtió en un referente de jerarquía y voz de mando dentro del vestuario del «Peixe», cierra este ciclo con un registro de 78 partidos disputados, dos goles anotados y una asistencia otorgada.

Actualmente, a sus 38 años, el histórico capitán de la selección nacional evalúa las ofertas sobre la mesa.

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