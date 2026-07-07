La actriz y modelo venezolana Patricia Velásquez regresó a Venezuela, con arribo en el estado La Guaira para brindar asistencia y apoyo directo a los afectados.
Velásquez, coordina asistencia humanitaria en alianza con la Fundación Wayuu Tayá, para apoyar a las familias damnificadas por el sismo.
Patricia Velásquez regresó a Venezuela
La artista, junto a un grupo de voluntarios e instituciones, se desplegó en la zona de desastre para ofrecer suministros, consuelo y alivio.
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Patricia, es recordada por su participación en la saga de «La Momia».
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