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La actriz Patricia Velásquez regresó a Venezuela por esta razón

By Lubin Molero
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Patricia Velásquez regresó a Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
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La actriz y modelo venezolana Patricia Velásquez regresó a Venezuela, con arribo en el estado La Guaira para brindar asistencia y apoyo directo a los afectados.

Velásquez, coordina asistencia humanitaria en alianza con la Fundación Wayuu Tayá, para apoyar a las familias damnificadas por el sismo.

Patricia Velásquez regresó a Venezuela
Foto: Patricia Velásquez como Anck-Su-Namun en «La Momia» hace 25 años

Patricia Velásquez regresó a Venezuela

La artista, junto a un grupo de voluntarios e instituciones, se desplegó en la zona de desastre para ofrecer suministros, consuelo y alivio.

Patricia, es recordada por su participación en la saga de «La Momia».

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