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Un operativo táctico del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional Bolivariana dejó un fallecido y 2 capturados el pasado sábado 4 de julio en el sector Los Jardines de Mariara, estado Carabobo.

Efectivos del GAES desmantelaron la banda criminal «Los Jardineros» en el municipio Diego Ibarra.

Fallecido durante operativo en Mariara

Las comisiones militares interceptaron en la calle Páez a varios sujetos presuntamente vinculados a delitos de extorsión y secuestro pertenecientes a la mencionada organización.

Tras ignorar la voz de alto, se desató un intercambio de disparos donde resultó herido Gervinson Josué Jiménez Castillo, alias «El Gervinson» de 22 años, quien falleció luego de ser trasladado al hospital Simón Bolívar.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron capturar a Wilmer Giovanni Vivas Hernández, de 50 años.

Así como a Valdemar Antonio Ochoa Hernández, de 56 años, ambos con registros policiales previos y ahora puestos a la orden del Ministerio Público.

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