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El Día Mundial de la Alergia se celebra cada 8 de julio, impulsado por la Organización Mundial de la Alergia (WAO). Su objetivo es concienciar a la población sobre estas enfermedades, fomentar su prevención y destacar la importancia de un diagnóstico y tratamiento adecuados

Efemérides del 8 de julio, el día de la Batalla de Pagayos, La Batalla de Pagallos (o Pagayos)​ fue un enfrentamiento militar sucedido el 8 de julio de 1817. Durante la Guerra de Independencia de Venezuela.

Nace John Stith Pemberton (1831) Farmacéutico estadounidense, creador de la fórmula de la Coca-Cola.

Nace John D. Rockefeller (1839) Empresario e inversionista estadounidense, fundador y presidente de la Standard Oil. Una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de Estados Unidos. En 1972,

Muere Cecilio Acosta (1881) Periodista, humanista y escritor venezolano.

Se funda el periódico The Wall Street Journal (1889).

Efemérides del 8 de julio

Se funda la Asociación Bancaria Nacional, hoy Asociación Bancaria de Venezuela ABV (1959). Primer Banco Fundado en Venezuela.

Muere Julio Garmendia (1977) Escritor, periodista y diplomático venezolano.

Un día como hoy murió José Humberto Quintero (1984) Religioso, humanista, periodista, poeta y orador venezolano, primer cardenal de la historia de Venezuela.

Muere Kim Il-sung (1994) Político norcoreano.

Muere José Antonio Casanova (1999) Beisbolista venezolano.

Falleció Renato Capriles (2014) Músico venezolano. Fundador y Director de la Orquesta Los Melódicos.

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