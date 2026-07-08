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Conatel informó sobre el cable submarino y el servicio de internet en Venezuela. Este se ha visto afectado por una rotura física del cable de fibra óptica. Esto debido al doblete sísmico ocurrido el 24 de junio de 2026.

Esto redujo la capacidad de conexión a la mitad, dijo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el país. Esto por la afectación más grave que se registró a 1,8 kilómetros de la estación Puerto Viejo en Catia la Mar.

Resaltó la comisión que lleva las telecomunicaciones que se están haciendo los trabajos debidos para poder solventar la falla. Y de esta manera restituir la capacidad del servicio de internet al 100% en el país.

Esto informó Conatel del cable submarino

Advirtió que es probable que se siga presentando una conexión intermitente, lentitud en la navegación, demoras en videollamadas y videojuegos. Así como mayor congestión durante las horas de mayor demanda.

El llamado

Es por ello que Conatel hizo un llamado a todos los usuarios de redes e internet a hacer un uso consciente del servicio en el país. De esta manera se podrán garantizar las comunicaciones en los próximos días.

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