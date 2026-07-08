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A pesar que estamos en pleno Mundial 2026 ya la Copa del Mundo 2030 tiene fecha de inicio de eliminatorias como países clasificados. En plena fiebre de la cita de Estados Unidos, México y Canadá ya las selecciones deben de estar listas para la Fecha FIFA del año entrante.

La agenda de la próxima copa comienza con los partidos en el mes de marzo 2027, el año que viene en el mes de marzo veremos de nuevo las clasificatorias. Durante tres años se estarán llevando a cabo estas fechas que dan los cupos al próximo Mundial.

En el año 2030 se cumplirán 100 años de la primera cita mundialista que empezó en Uruguay. Es por ello que hay seis países clasificados, Uruguay, Paraguay y Argentina están clasificados pero deberán estar en la competencia de la Conmebol.

Eliminatorias de la Copa del Mundo 2030

Mientras que España, Marruecos y Portugal son los otros tres países clasificados. Además de eso se jugará un torneo con países de la UEFA. España, Marruecos y Portugal son países anfitriones, los otros tres albergaran partidos inaugurales.

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Aunque falta mucha tela por cortar para esa cita mundialista, los países deben ir preparándose para el mes de marzo. Incluso preparar varios amistosos, de ser posible. De esa manera se podrá luchar por un cupo al próximo Mundial.

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