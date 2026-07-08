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En un esfuerzo conjunto por brindar apoyo integral y espiritual a las familias damnificadas por los sucesos del pasado 24 de junio, el poeta Tarek William Saab informa del despliegue de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y la Misión Cultura en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Gran Colombia, ubicada en El Cementerio.

Durante el recorrido, Saab destacó la importancia de la presencia constante del Estado en estos espacios y la instrucción dada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para acompañar a los afectados.

«Nos hemos desplegado en los refugios para acompañar particularmente a los niños y adultos que han sido víctimas lamentables de este fatídico hecho, que ha logrado en medio de la fatalidad unir a todas las familias venezolanas en la solidaridad».

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Despliegue de la Gran Misión Viva Venezuela

La jornada contó con la presencia de destacados artistas como los reconocidos músicos Iván Pérez Rossi, Noel Márquez, Ignacio Barreto, Luisana Pérez, Javier Marín y Aracelis García: quienes junto a promotores de la Gran Misión acompañaron a 241 familias que se encuentran actualmente en este campamento que posee un edificio dedicado a la atención especial de 26 familias de origen wayú quienes perdieron sus viviendas en Los Corales y Tanaguarena.

Saab enfatizó que, más allá de la asistencia material, la misión busca llevar un mensaje de fe: «Nuestro deber es compartir mensajes positivos, mensajes de unidad y de esperanza; es lo que estamos haciendo en todos los campamentos provisionales visitados con los artistas y cultores».

Asimismo, informó sobre la entrega de donativos que incluyeron alimentos, ropa, medicinas, cobijas y almohadas para hacer «más amable la estadía en este campamento provisional».

Por su parte, el maestro Iván Pérez Rossi, miembro del Equipo Promotor de la misión, resaltó el compromiso de los artistas nacionales. «Hemos ido a los refugios y vamos a seguir yendo, trayéndole un poco de alegría, un poco de ánimo y una palabra de aliento», expresó. Recordando la fortaleza del pueblo venezolano ante las adversidades, añadió: «No podemos darnos por vencidos».

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