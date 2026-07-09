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Un choque de patrulla y gandola en la ARC dejó tres fallecidos, el hecho se registró en el kilómetro 142 sentido Maracay-Valencia. En la patrulla se desplazaban tres oficiales de la policía.

Estos colisionaron a las 3:00 de la madrugada de ayer miércoles 8 de julio de 2026 contra la parte trasera del vehículo de carga, el cual se encontraba estacionado en el hombrillo de la autopista. Al lugar llegaron autoridades viales para atender la situación.

Choque de patrulla y gandola en la ARC dejó tres fallecidos

Debido al impacto la patrulla volcó, en el accidente murieron dos de los oficiales, y el ayudante del conductor de la gandola, un adolescente de 16 años. Los uniformados muertos quedaron identificados como Darwin Ayala (oficial), José Barrios (oficial) y Davinson Aguilar, oficial lesionado.

Funcionarios de Tránsito Terrestre como de la Policía Nacional Bolivariana se encargaron del levantamiento del hecho. Como de las investigaciones correspondientes al accidente de tránsito.

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