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Los sismos que ha reportado Funvisis en las últimas horas son varios, los mismos corresponden antes de la medianoche. Debido a que no se ha informado de movimientos telúricos en las últimas horas en el país.

Durante la madrugada no se detectaron temblores en el país, de igual modo, en el estado Carabobo no se han reportado sismos en los últimos días. Sin embargo en la ciudad de Maracay ayer se reportaron varios sismos.

A las 7:56 minutos de la noche de ayer miércoles 8 de julio de 2026 reportaron un sismo de magnitud 3.8 grados en la Escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros. El epicentro ocurrió a 25 kilómetros de San Felipe.

Sismos que ha reportado Funvisis en las últimas horas

Mientras que a las 8:11 minutos de la noche, Funvisis reportó un temblor en San Felipe, con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter y una profundidad de cinco kilómetros. El epicentro estuvo a 20 kilómetros al este de San Felipe.

Once minutos después a las 8:22 minutos de la noche, Funvisis informó de un sismo de 3.0 grados en la Escala de Richter. Este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 4.7 kilómetros y el epicentro fue a 23 kilómetros al noreste de San Felipe.

A las 11:25 de la noche, Funvisis reportó un sismo en Naiguatá en La Guaira con una magnitud de 2.7 grados y una profundidad de cinco kilómetros. Con un epicentro a seis kilómetros de Naiguatá.

Temblor en Monagas

Funvisis informó que las 11:44 minutos de la madrugada reportaron un sismo de 3.5 grados en el estado Monagas y una profundidad de 19.8 kilómetros. Este sismo tuvo el epicentro a 23 kilómetros al norte de Caripito, al oriente de esa entidad.

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