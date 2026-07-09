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Las efemérides de hoy 9 de julio nos recuerda que se cumplen 29 años del terremoto de Cariaco en el estado Sucre. El mismo dejó más de 70 muertos y la magnitud del mismo fue de 7 grados en la Escala de Richter

Para 1860: se crea la primera Ley de Bancos de Venezuela, que propicia el marco jurídico para las operaciones de las instituciones financieras.

Un día como hoy en 1871: nace en Ciudad Bolívar el médico y poeta Juan Manuel Agosto Méndez. Escribió la letra del himno del estado Bolívar (f. 1944).

También un día como hoy en 1940: se aprueba la ley sobre la llave del arca donde se conserva el libro de acta de la independencia de 1811 en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo; la llave se coloca bajo la custodia del presidente de la República.

En el año 1944: nace en Caripito, estado Monagas, el cantante Cherry Navarro (f. 1967).

Para 1955: se realiza la tercera edición del Miss Venezuela; gana Miss Miranda Susana Duijm que luego se convertiría en la primera Miss Mundo latinoamericana.

Efemérides del 9 de julio

Un día como hoy en 1959: nace en Caracas el actor y director de teatro Lorenzo Henríquez.

1882: en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon.

Un día como hoy en 1916: en Buenos Aires (Argentina) se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Para el año 1935: nace Mercedes Sosa, cantante argentina (f. 2009).

Un día como hoy en 1956: nace Tom Hanks, actor estadounidense.

También un día como hoy en 1966: nace Chichí Peralta, percusionista y productor dominicano.

Para el año 1979: la sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 570.000 km de Júpiter; descubre que el planeta tiene anillos y transmite fotos de sus satélites.

Un día como hoy en 2006: en Alemania, en la final del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA, en el Estadio Olímpico de Berlín, se enfrentan Francia e Italia. Italia se convierte en el campeón al ganar en tanda de penales 5-3, luego de quedar empatados 1-1 en el tiempo reglamentario.

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