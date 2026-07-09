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Falleció la cantante Bonnie Tyler, la baladista que conquistara al mundo con el tema Eclipse Total de Corazones a la edad de 75 años. Tyler seguía activa en una gira y murió en Portugal en el Hospital de El Faro.

La familia de la artista emitió un comunicado donde informó de su fallecimiento. Tyler estaba siendo tratada de una enfermedad en los intestinos. Indicaron estar destrozados por la muerte de la legendaria cantante.

«La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal. A consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada», agregaron.

La artista británica había visitado varios países en la década de los ochenta, entre ellos Venezuela. Estuvo medio siglo en los escenarios, con varios géneros entre ellos el rock como las baladas.

Falleció la cantante Bonnie Tyler

Se había convertido en un icono de la música romántica en todo el mundo. Sus canciones seguían sonando y se mantenía de gira en varios países siendo una de las artistas de mayor éxito.

“Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas”; dijo la agencia EFE.

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