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Una recaudación para familiares de Yorgelys Delgado, la inició Tyanny Santos, amiga de la artista que laboró en Venevisión. Santos organiza la recaudación de dinero para la hija y hermana de Delgado.

Tyanny trabajó y creció al lado de Yorgelys teniendo una amistad y hermandad duradera es por ello que organiza la jornada de solidaridad. El dinero será entregado con el fin de ayudarlas económicamente.

Ya que perdieron todo luego del doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio. Yorgelys quien era muy querida en el ámbito artístico al haber crecido en producciones de Venevisión murió el pasado 24 de junio junto a su madre.

Durante días estuvieron buscándola entre los escombros en el edificio donde vivió por muchos años en La Guaira. La semana pasada se dio a conocer el hallazgo de la recordada “tigrita” e integrante de los Mini Pops.

Inician recaudación para familiares de Yorgelys Delgado y preparan programa especial

Se pudo conocer de buena fuente que Venevisión prepara un programa especial en honor a Yorgelys Delgado. Recordemos que ella empezó desde muy pequeña en programas de esa planta televisiva.

Es por ello que preparan desde ya entrevistas de personas que crecieron a su lado. Como videos de sus actuaciones cuando estuvo en programas como en las recordadas novelas juveniles en los tiempos de la orquesta Salserín.

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