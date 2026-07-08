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Reportaron sismo al norte de Maracay

By Danny Valdiviezo
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sismo al norte de Maracay

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Funvisis reportó un sismo al norte e Maracay en el estado Aragua en horas de la mañana de este miércoles 8 de julio de 2026. Indicó el informe dado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que la magnitud fue de 2.6 grados en la Escala de Richter.

Reportaron sismo al norte de Maracay

El mismo tuvo una profundidad de 9.7 kilómetros, siendo este el tercer temblor reportado por Funvisis en la Ciudad Jardín. El primero se reportó hoy a las 4:24 de la madrugada y luego a las seis de la mañana.

Este se suma a las réplicas que han ocurrido luego del doblete sísmico ocurrido en el país el pasado 24 de junio de 2026. El mismo tuvo como epicentro la ciudad de San Felipe en el estado Yaracuy.

 

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