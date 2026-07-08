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Un accidente de tránsito en Guárico dejó seis lesionados, el hecho ocurrió ayer martes 7 de julio de 2026 en el sector Las Raíces, carretera Espino Rabanal. Esto en el municipio Leonardo Infante de la entidad llanera.

Dos vehículos de carga liviana chocaron de frente en la referida arteria vial. Enseguida en el lugar se presentaron autoridades viales, paramédicos; ambulancias para atender la situación presentada.

Dichos camiones marca Ford sufrieron severos daños quedando completamente inservibles en su parte delantera. Ambos vehículos transportaban dos ayudantes y son para transporte agrícola de la zona.

Accidente de tránsito en Guárico dejó seis lesionados

Las personas lesionadas fueron llevadas de inmediato a centros de salud cercanos. Autoridades de tránsito comenzaron la investigación de lo ocurrido en esta vía del llano venezolano para dar con las causas del accidente.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con mucha precaución en las vías, carreteras y autopistas del país. Manteniendo las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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