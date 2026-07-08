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Gobierno nacional activa plan de reconstrucción y retiro de escombros en La Guaira

By Redacción Carabobo
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plan de reconstrucción y retiro de escombros en La Guaira

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La Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con autoridades nacionales e internacionales; con el fin de activar un plan para retirar los escombros y la reconstrucción del estado La Guaira.

La ejecución de este proyecto estima remover de las zonas afectadas 1 millón 25 mil toneladas de desechos, según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Quienes además informaron con respecto a los edificios colapsados, que cerca de 900 mil toneladas pertenecen a estructuras de acero y concreto.

En ese sentido, la estrategia cuenta con el apoyo internacional de Israel para rehabilitar y ayudar en la remoción de escombros y la reconstrucción de los espacios urbanos.

Plan de reconstrucción y retiro de escombros en La Guaira

Por parte del Gobierno estuvieron presentes el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; la vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira Fernández.

Como el presidente de la Comisión para la Evaluación y Habitabilidad de Infraestructura y ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés. Quienes trabajarán en conjunto para demoler de forma controlada las estructuras inhabitables garantizando el resguardo de las comunidades locales.

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