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El precio del dólar BCV hoy 8 de julio de 2026, la divisa se mantiene en la banda de los 680 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar estará en 685,94 bolívares y el euro en 783,77 bolívares.

Para mañana el dólar estará en 700,22 bolívares, el euro 798,29 bolívares.

Volvió a ir a la baja el costo de la onza de oro en el mundo, teniendo un costo de 4.052,34 dólares a esta hora. Este se había recuperado de la caída, el gramo se encuentra en la actualidad en un costo de 174,34 dólares-

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 72,38 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 74 dólares. Debido al tratado de paz entre Estados Unidos e Irán los precios del crudo se mantienen en ese orden.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 63.294,32 dólares. Este ha perdido cerca de veinte mil dólares en las últimas semanas. Y se mantiene con tendencia a la baja.

Dólar BCV hoy 8 de julio de 2026 y la pista alterna en Maiquetía

Un plan de pista alterna para retomar las operaciones y actividades de las aerolíneas comerciales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar», en La Guaira, anunció la presidenta (e) Delcy Rodríguez, luego de realizar una inspección al principal terminal aéreo de la Nación.

La intención es “retomar a la brevedad, conforme a un cronograma, las operaciones y actividades de aerolíneas internacionales en el país que normalmente tenían llegada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar”, dijo la mandataria al canal oficial VTV.

Durante su visita de inspección, junto a autoridades aeronáuticas venezolanas, verificó los trabajos que se realizan en las pistas de aterrizaje y despegue, así como cada detalle en la infraestructura que sufrió daños causados por los terremotos del 24 de junio.

Informó que el Aeropuerto cuenta con una pista alterna operativa con el fin de continuar con la recepción de las ayudas que llegan a Venezuela. Mientras tanto, se coordinan alianzas internacionales para la recuperación de la infraestructura afectada.

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