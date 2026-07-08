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El recordado mánager Phil Regan falleció hoy a los 89 años, la noticia se pudo conocer mediante un reporte de ESPN. El recordado “Buitre” formó parte del beisbol profesional venezolano dirigiendo varios equipos.

“El exentrenador de lanzadores de los Mets, Phil Regan, ha fallecido a los 89 años, según informó Jeff Passan, de ESPN. Regan formó parte del cuerpo técnico de los Mets durante la temporada 2019”, dijo el reporte de SNYTV.

Falleció el recordado manager Phil Regan a los 89 años

Regan dirigió en Venezuela a Leones del Caracas logrando un campeonato, años después dirigió a Magallanes siendo campeón en la era de los dos mil. Luego estuvo con Bravos de Margarita como con Cardenales de Lara.

De igual modo, estuvo como coach de Tiburones de La Guaira fue uno de los estrategas de mayor renombre en la LVBP.

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