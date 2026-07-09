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Kylian Mbappé y Francia se miden a Marruecos a las cuatro de la tarde hora de Venezuela. Los “galos” saldrán con la misma ofensiva que han tenido en la Copa del Mundo. Pero cuidándose de los marroquíes.

Marruecos desde el Mundial pasado en Catar ha venido en ascenso, siendo una selección fuerte, ofensiva y con mucha defensa. La cual puede hacer un buen fútbol y anotar goles para avanzar, en otras palabras es una selección de cuidado.

Por supuesto los franceses van a ir en la primera media hora al ataque ante los marroquíes, pero deberán cuidarse del contragolpe que pueda tener el rival. El cual ha mostrado sus avances en el balompié.

Mbappé y Francia se miden a Marruecos en cuartos de final de la Copa del Mundo

Si Francia cristaliza el tanto en el primer tiempo, se cerrará en la defensa y hará todo más difícil a la selección de Marruecos. Es el juego que ha mostrado los europeos en todo lo que va del Mundial.

Ambas selecciones se van a cuidar mucho en cuanto a las faltas, esperan desarrollar todo en el mediocampo. Marruecos tiene buenos jugadores los cuales pueden dar la sorpresa en el primer tiempo.

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