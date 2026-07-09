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INTT informó que la Plataforma Tecnológica estará suspendida en este horario

By Redacción Carabobo
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Plataforma Tecnológica del INTT

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El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) dio un aviso por la modernización de la Plataforma Tecnológica. Es por ello que los servicios digitales del instituto estarán suspendidos, dijeron en un comunicado.

El público en general tendrán la oportunidad de hacer algunas revisiones o trámites como servicios digitales hasta mañana a las seis de la tarde. La página se reactivará el domingo a las seis de la tarde.

Modernización de la Plataforma Tecnológica del INTT

Inicio: Viernes 10 de julio, 6:00 p. m.

Reactivación: Domingo 12 de julio, 6:00 p. m.

Tome sus previsiones.

Plataforma Tecnológica del INTT

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