Un bono de 98 mil bolívares en Patria en julio es esperado, este forma parte de la agenda de bonificaciones que tiene la plataforma mensualmente. Se trata del bono Corresponsabilidad y Formación el cual tiene dos montos.
El primer monto es 48 dólares y el segundo es de 140 dólares el cual se paga a la tasa del día del Banco Central de Venezuela. Este es entregado a través del Sistema Patria no tiene un valor fijo. Varía dependiendo del cargo, la institución pública.
Este bono es para trabajadores de las nóminas especiales de ministerios y entes públicos del estado venezolano. El cual se paga dos veces al mes, también se paga a trabajadores de Corpoelec como del Ministerio de Educación.
Bono de 98 mil bolívares en Patria en julio
Detalles clave a tener en cuenta: No es universal: Se destina exclusivamente al personal de confianza, nómina especial y cargos directivos de la administración pública.
Revisión de saldo: Debes ingresar regularmente a tu cuenta personal en la plataforma para verificar si fuiste seleccionado y el monto exacto asignado a tu perfil.
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