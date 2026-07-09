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Un bono de 98 mil bolívares en Patria en julio es esperado, este forma parte de la agenda de bonificaciones que tiene la plataforma mensualmente. Se trata del bono Corresponsabilidad y Formación el cual tiene dos montos.

El primer monto es 48 dólares y el segundo es de 140 dólares el cual se paga a la tasa del día del Banco Central de Venezuela. Este es entregado a través del Sistema Patria no tiene un valor fijo. Varía dependiendo del cargo, la institución pública.

Este bono es para trabajadores de las nóminas especiales de ministerios y entes públicos del estado venezolano. El cual se paga dos veces al mes, también se paga a trabajadores de Corpoelec como del Ministerio de Educación.

Bono de 98 mil bolívares en Patria en julio

Detalles clave a tener en cuenta: No es universal: Se destina exclusivamente al personal de confianza, nómina especial y cargos directivos de la administración pública.

Revisión de saldo: Debes ingresar regularmente a tu cuenta personal en la plataforma para verificar si fuiste seleccionado y el monto exacto asignado a tu perfil.

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