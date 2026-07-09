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La reactivación de los peajes en Venezuela se hará en los próximos días, luego que el cobro fuera suspendido en las 75 estaciones que hay a nivel nacional. Esto luego del doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026.

El Ministerio de Transporte había suspendido el cobro en las autopistas del país. Hoy ya se anuncia que el mismo en los próximos días estará nuevamente efectuando el debido cobro a automóviles, camiones, autobuses y gandolas.

Como es conocido con el sistema de Cobretag solo tienes que entrar por el canal autorizado para este cobro. De igual modo, puedes cancelar el peaje en efectivo como con tu tarjeta de debito.

Reactivación de los peajes en Venezuela

Vehículos livianos y busetas: Bs. 210

Autobuses: Bs. 240

Camión 350: Bs. 1.820

Camión 750: Bs. 2.100

Carga pesada (6 ejes): Bs. 3.640

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