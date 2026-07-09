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Murió Perucho Navarro exintegrante de Los Melódicos

By Danny Valdiviezo
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Murió Perucho Navarro exintegrante de Los Melódicos
Foto: El Espectador

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Danny Valdiviezo
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Murió Perucho Navarro, el excantante de Los Melódicos de 83 años nacido en Venezuela falleció en España. El recordado Pedro Marcelino Rodríguez Navarro era conocido como “El Showman de Venezuela”.

Durante varios años formó parte de Los Melódicos donde interpretó el tema del Año Viejo. Luego de Los Melódicos estuvo en varias orquestas tanto del país como extranjeras. Era uno de los pilares de la música bailable.

Murió Perucho Navarro excantante de Los Melódicos

Con Los Melódicos recorrió varios países, entre ellos Colombia como España, también del Caribe. Era uno de los más buscados para entrevistas como para que contara sus inicios en la música en el país.

Se pudo conocer que desde hace varios años estaba aquejado de salud a causa de un Accidente Cerebrovascular. Pero igual en las emisoras seguía sonando sus temas con la “orquesta que impuso el ritmo en Venezuela”.

Desde la redacción de #N24Carabobo enviamos nuestras palabras de condolencia a los familiares y amigos de Navarro. Como elevamos plegarias al Creador por su descanso eterno. 

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SourceEl Espectador
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