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En las últimas horas el Ministerio de Educación empezó la entrega de las Bolsas Clap a los docentes. En una jornada especial los maestros recibieron el beneficio de alimentación en la ciudad de Caracas.

Se pudo conocer que dicho operativo busca que los maestros tengan el abastecimiento esto de cara al cierre de las actividades del año escolar. Dentro de unas semanas el mismo será oficial, y viene el periodo vacacional.

La bolsa alimenticia va para los maestros como para el personal obrero de las escuelas. Una de las entregas se realizó en el sector Los Frailes en Antímano.

Bolsas CLAP en Caracas comenzó a llegar a este sector con estos productos

Harina de maíz blanco: 2 paquetes (de 1 kilogramo cada uno).

Arroz tradicional: 2 paquetes (de 1 kilogramo cada uno).

Pasta corta: 2 empaques de medio kilo (tipo coditos).

Arvejas verdes: 1 paquete (de 1 kilogramo).

Azúcar: 1 empaque (de 1 kilogramo).

Aceite vegetal: 1 botella de un litro.

Carne de almuerzo: 1 lata (proteína complementaria).

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