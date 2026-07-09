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El Grupo de Rescate Caracas emitió una alerta en cuanto al senderismo en el Waraira Repano. Actividad que es una de las que tiene un gran número de personas, pero dijeron los rescatistas que la misma no es segura en este momento.

Indico el grupo que las condiciones físicas tuvieron un cambio con el reciente terremoto del pasado 24 de junio. Es por ello que hicieron un llamado a abstenerse de realizar las acostumbradas rutas dentro del parque nacional capitalino.

Comentaron los rescatistas que los senderos en la actualidad son inestables y hay deslizamientos de tierra en el trayecto a ejecutar. De hecho, el sector de Galipán se encuentra afectado luego de los sismos fuertes del pasado 24 de junio.

Senderismo en el Waraira Repano

Indicaron que actualmente rescatistas y brigadas de salvamento y socorro se encuentran en La Guaira en la zona afectada. Es por ello que aconsejan no subir ya que un rescate en la montaña sería difícil.

El Grupo de Rescate Caracas explicó que no es una prohibición, sino un llamado de conciencia a las personas que hacen rutas en la montaña. Ya que la misma en la actualidad no es la más segura, luego de los terremotos.

Recordemos que Caracas estuvo entre las zonas afectadas al igual que La Guaira, Aragua Como zonas costeras de Carabobo. Luego del doblete sísmico de 7.2 y de 7.5 en la Escala de Richter que afectó al país.

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