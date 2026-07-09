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Los centros comerciales están bajo inspección técnica debido a los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio como a las réplicas. Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales habló del tema, dijo Globovisión.

Explicó Itriago que un equipo técnico de la misma cámara se encuentra inspeccionando el nivel estructural de dichos centros. Luego del terremoto han puesto en marcha esta inspección a cargo de los profesionales.

«A nivel estructural todos los centros comerciales afiliados a la cámara han sido revisados, de hecho la cámara hizo recomendaciones tan pronto ocurrió la tragedia. Todos fueron revisados, cada uno por ingenieros», expresó Itriago.

Centros comerciales bajo inspección técnica por este motivo

En la actualidad solo hay dos centros como lo son Centro Plaza y Galerías Ávila los cuales están siendo revisados y comenzarán a operar. Estos están siendo evaluados luego de los sismos por ingenieros.

«Hay dos (centros comerciales) que están esperando sus informes finales para que puedan autorizarlos abrir. Uno de ellos son dos torres de Centro Plaza. Que están en la zona cero y Galerías Ávila que está esperando el informe para poder operar», indicó.

Comentó Itriago que el Colegio de Ingenieros está realizando inspecciones en los establecimientos comerciales que hay en el interior del país. De igual modo, el trabajo de inspección la realizan ingenieros de las alcaldías.

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