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La capital carabobeña merecía en esos tiempos un centro de salud moderno, el cual cumpliera con las expectativas. Es por ello que se unieron las fuerzas vivas de la ciudad para precisamente colocar en marcha ese gran proyecto, el Hospital Civil de Valencia.

Los profesionales de la medicina, entre ellos Manuel Quintana, Atilano Vizcarrondo y Luis Pérez Carreño fueron los personajes de la idea. Convenciendo al entonces presidente del estado Carabobo, General José Félix Mora.

Valencia tenía que tener un hospital, el cual fuera el que recibiría a los que padecían alguna enfermedad, donde se harían consultas, entre otros. Se dio la idea en el terreno que estaba entre los cruces de la calle Cantaura y la avenida Aranzazu.

La idea se dio en grande, colocando la ayuda de la Municipalidad y el Ejecutivo donde sería el hospital. Se dio además la firma de la empresa Torres de la Ville que sería la encargada de la construcción.

¿Dónde quedaba el Hospital Civil de Valencia?

Para el año 1896 la fachada estaba adelantada, los obreros trabajaban de forma incansable para este bonito proyecto. El cual sería un centro de salud para los habitantes de nuestra amada ciudad de Valencia.

Es por ello que el 1º de enero de 1897 estaba una gran masa de valencianos inaugurando el hospital. Las sonrisas y los aplausos estuvieron presentes, horas después de recibir el año nuevo.

“El hospital funcionó ofreciendo sus servicios en varias especialidades hasta el año 1949 en el que fueron trasladados al recién inaugurado Hospital Central. Permaneciendo como hospital de tratamiento contra la tuberculosis hasta el año 1955 en el que fue demolido”; dice la página Valencia de Antaño.

¿Qué hay ahora en ese lugar?

Ahora en su lugar desde hace varias décadas funciona el Palacio de Justicia. Un lugar muy concurrido a diario. Esta es parte de la historia de nuestra ciudad de Valencia.

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