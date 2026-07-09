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Un joven de 19 años asesinó a una sexagenaria en Táchira luego de darle alojamiento. El caso lo dio a conocer el comisario del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. El señalado además de quitarle la vida a la mujer ejecutó un robo en la vivienda.

Funcionarios de la Delegación Municipal La Fría, esclarecieron el homicidio y robo de Ana Julia Contreras de Parra (65), ocurrido en el sector Rómulo Gallegos. Municipio Antonio Rómulo Costa, estado Táchira, logrando detener al responsable del crimen.

Tras las pesquisas realizadas se logró detener a Carlos Bryan Cabrera Ramírez (19), quien ingresó a la vivienda de la sexagenaria. Motivado que se conocían debido que este era el concubino de su vecina, le pidió alojamiento en su vivienda.

Asesinó a una sexagenaria en Táchira luego de darle alojamiento

Al día siguiente, se originó una discusión entre ellos, optando el victimario en desenfundar un arma blanca y propinarle múltiples heridas punzo penetrantes, que le causaron la muerte; para luego someter a la nieta de la occisa.

Una niña de 9 años, a quien amenazó de muerte si contaba lo sucedido, posteriormente, huyó del lugar con un celular, 50 mil pesos colombianos y una bicicleta, propiedad de la occisa.

Luego de la reconstrucción del hecho y un dispositivo conjunto con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, se practicó la aprehensión del victimario en el Punto Atención al Ciudadano “El Toro”, ubicado en la carretera Panamericana, Coloncito.

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