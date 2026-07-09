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El precio del dólar BCV hoy 9 de julio de 2026 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 700 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar estará en 700,22 bolívares, el euro 798,29 bolívares.

El dólar para este viernes: 709,69 bolívares y el euro en 811,44 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.104,22 dólares para hoy. Este indicador se encuentra cercano de los cinco mil dólares. Este indicador había bajado a los 3 mil dólares pero se ha ido recuperando.

El precio del petróleo registra un precio de 73,62 dólares, hay que estar pendiente de este indicador económico por el conflicto de Irán y Estados Unidos. Si el conflicto vuelve nuevamente subirían los precios del crudo.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 62.746,40 dólares se sigue acercando a los 63 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 9 de julio de 2026, inversionistas quieren aportar para recuperar La Guaira

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, señaló que el sector comercio en el estado La Guaira fue el más impactado por los dos terremotos del pasado 24 de junio.

Asimismo, comentó que el sector industrial ha estado activo, a través de las comisiones, y trabajando con Consecomercio y Fedecámaras para sacar a la entidad adelante.

Recordó que mucha gente perdió su negocio, su empleo y su vivienda y comentó que se debe realizar «una planificación en cuanto a la vivienda, a la colocación de empleo, a dónde van ir estas personas y dónde van a ser insertadas».

Tito López acotó que habrá «mucho qué hacer en La Guaira, sobre todo en el sector obrero, en todo lo que tiene que ver con la construcción», dado que no se sabe cuántos millones de toneladas de escombros hay retirar.

Apuntó que debe venir una «buena planificación» y manifestó que varios inversionistas lo han llamado, porque «quieren aportar sumas de dinero hacia todo lo que viene siendo la recuperación del estado La Guaira».

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