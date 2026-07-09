Los síntomas de la diabetes tipo 1 suelen aparecer de forma repentina en cuestión de semanas. Las señales de advertencia más comunes incluyen sed extrema, necesidad frecuente de orinar, pérdida de peso rápida e involuntaria (a pesar de comer más) y fatiga intensa.
Para reconocerlos síntomas de la diabetes tipo 1 fácilmente, se suelen resumir en las «4 T»:
Tener sed (Polidipsia): Necesidad constante de beber líquidos.
Ir al baño (Poliuria): Orinar con mucha frecuencia y en grandes cantidades (en niños puede causar mojar la cama).
Estar cansado (Fatiga): Sensación extrema de debilidad física.
Estar más delgado (Pérdida de peso): Bajar de peso de manera inexplicable porque el cuerpo no procesa la energía adecuadamente.
Otros síntomas que pueden manifestarse:
Visión borrosa.
Hambre extrema.
Náuseas, vómitos o dolor de estómago (pueden ser signos de cetoacidosis diabética, una emergencia médica).
Aliento con olor afrutado o a quitaesmalte.
Si tú o algún familiar presentan estos signos, es fundamental acudir a un profesional médico o visitar una clínica local de inmediato para realizar una evaluación de glucosa en sangre.
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