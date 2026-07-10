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Un choque entre una moto y una camioneta registrado la mañana de este jueves 9 de julio en el puente del Distribuidor La Belisa, Puerto Cabello dejó un saldo de dos personas lesionadas.

Los heridos fueron identificados como Jeison Ochoa y Yeidi Granadillo, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta Keeway Horse.

Choque con moto en Puerto Cabello

Ochoa y Granadillo, colisionaron contra una camioneta JAG Sport Wagon, cuya conductora, Alison Thamara Mendoza, resultó ilesa.

Ambos ciudadanos presentaron lesiones de consideración y, tras recibir primeros auxilios, una unidad del INTT los trasladó de emergencia al Hospital Dr. Adolfo Prince Lara.

Al sitio acudieron comisiones de Tránsito de la PNB, Policía Municipal, Policía de Carabobo y paramédicos del sistema 0800-Bigote para levantar el siniestro.

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