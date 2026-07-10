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Una mujer resultó herida la mañana de este viernes 10 de julio en el centro de Caracas tras una réplica sísmica de magnitud 3.9 que sacudió a la capital y al estado La Guaira.

La ciudadana cayó desde un muro de cuatro metros de altura en la avenida Universidad.

Mujer herida tras réplica en Caracas

El incidente ocurrió en las cercanías de la torre principal del Banco de Venezuela, donde la ciudadana perdió el equilibrio y cayó desde un muro hacia el acceso del terminal de Río Tuy.

Transeúntes y funcionarios de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarla de emergencia.

El sismo, cuyo epicentro se ubicó en Naiguatá, generó alarmas y la evacuación preventiva de múltiples edificaciones comerciales de la zona central.

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