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El balance oficial de este viernes 10 de julio, confirmó el incremento de fallecidos tras los sismos del pasado 24 de junio en Venezuela.

Se elevó a 4.118 los fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantuvo en 16.740. Por otro lado, las personas damnificadas alcanzaron las 17.907 en todo el territorio nacional.

Balance de fallecidos tras sismo en Venezuela

La emergencia ha movilizado a 30.076 efectivos desplegados, 29.843 voluntarios y 3.454 rescatistas internacionales, quienes han logrado rescatar a 6.462 personas de entre los escombros.

Se contabilizan 856 edificios afectados, 190 estructuras colapsadas por completo y 17.907 personas que se quedaron sin vivienda, de las cuales 17.266 se encuentran refugiadas de forma temporal en los 89 campamentos transitorios habilitados.

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Asimismo, las autoridades informaron que se han registrado 1.171 réplicas hasta la fecha, manteniendo el estado de alerta generalizada.

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