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El entrenador portugués José Mourinho inició oficialmente este viernes 10 de julio su segundo ciclo al mando del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El estelar portugués adelantó su regreso a la capital española para planificar la pretemporada.

José Mourinho ya en Real Madrid

Aunque el arranque de la pretemporada está pautado para el próximo 13 de julio, el estelar estratega adelantó su llegada junto a su cuerpo técnico.

«The special One» incluye al exmadridista Sami Khedira, para planificar la campaña 2026-27.

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Mourinho ya evalúa a los primeros futbolistas disponibles en el roster merengue, entre ellos figuras como Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono y el recién incorporado Trent Alexander-Arnold.

💪 Mourinho comienza a preparar la temporada 2026/27. pic.twitter.com/wnM3j473fJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2026

Todos de cara a los cuatro partidos amistosos de preparación antes del esperado debut en la Liga de España el próximo 23 de agosto.

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