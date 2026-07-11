FútbolPortada

José Mourinho llega al Real Madrid y espera a sus jugadores

By Lubin Molero
0
53
José Mourinho ya en Real Madrid
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El entrenador portugués José Mourinho inició oficialmente este viernes 10 de julio su segundo ciclo al mando del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El estelar portugués adelantó su regreso a la capital española para planificar la pretemporada.

José Mourinho ya en Real Madrid

Aunque el arranque de la pretemporada está pautado para el próximo 13 de julio, el estelar estratega adelantó su llegada junto a su cuerpo técnico.

«The special One» incluye al exmadridista Sami Khedira, para planificar la campaña 2026-27.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Mourinho ya evalúa a los primeros futbolistas disponibles en el roster merengue, entre ellos figuras como Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono y el recién incorporado Trent Alexander-Arnold.

Todos de cara a los cuatro partidos amistosos de preparación antes del esperado debut en la Liga de España el próximo 23 de agosto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Choque en Puerto Cabello dejó dos personas lesionadas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Balance tras sismo: más de 4.000 fallecidos
Artículo siguiente
Dos lesionados tras choque en la Avenida Don Julio Centeno
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes