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Dos ciudadanos resultaron lesionados la noche de este jueves 9 de julio tras protagonizar un choque en la avenida Don Julio Centeno, a la altura del semáforo de la embotelladora del municipio San Diego, estado Carabobo.

En el accidente se vieron involucrados un vehículo tipo moto, marca Bera, modelo BRZ-200, año 2025, color azul. Así como un automóvil marca Hyundai, modelo Grand, año 2025.

Choque en San Diego en Embotelladora

Los lesionados fueron identificados como Maique Rangel, de 22 años, quien presentó traumatismo generalizado.

También, Wilmer Zabala, de 51 años, conductor del carro, quien presentó traumatismo en una de sus extremidades. Al sitio acudieron las autoridades para realizar, prestar atención prehospitalaria y levantar el accidente.

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