CaraboboLo más vistoPortada

Dos lesionados tras choque en la Avenida Don Julio Centeno

By Lubin Molero
0
105
Choque en San Diego en Embotelladora
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Dos ciudadanos resultaron lesionados la noche de este jueves 9 de julio tras protagonizar un choque en la avenida Don Julio Centeno, a la altura del semáforo de la embotelladora del municipio San Diego, estado Carabobo.

En el accidente se vieron involucrados un vehículo tipo moto, marca Bera, modelo BRZ-200, año 2025, color azul. Así como un automóvil marca Hyundai, modelo Grand, año 2025.

Choque en San Diego en Embotelladora

Los lesionados fueron identificados como Maique Rangel, de 22 años, quien presentó traumatismo generalizado.

También, Wilmer Zabala, de 51 años, conductor del carro, quien presentó traumatismo en una de sus extremidades. Al sitio acudieron las autoridades para realizar, prestar atención prehospitalaria y levantar el accidente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Gobierno creará registro de vivienda para damnificados

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNotitarde
Artículo anterior
José Mourinho llega al Real Madrid y espera a sus jugadores
Artículo siguiente
Influencer brasileña murió al caer de un rascacielos en Dubai
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes