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La influencer brasileña Kauana Bilhar falleció a los 27 años tras caer desde el balcón de su apartamento, ubicado en un piso 27 en Dubái, ciudad donde residía desde hacía dos años.

El trágico suceso, confirmado por su tío a medios locales, movilizó al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, que coordina asistencia consular con la Embajada de Brasil.

Influencer brasileña fallece en Dubai

Bilhar, mostraba su glamuroso estilo de vida en redes sociales y realizó su última publicación el pasado 25 de junio.

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Tras el deceso, su madre, Darla Bilhar, publicó un mensaje rechazando las acusaciones y comentarios infundados emitidos por internautas sobre la historia completa de su hija.

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