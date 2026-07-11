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Air Europa cambia su ruta Madrid-Caracas a Valencia

By Lubin Molero
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Air Europa Madrid-Valencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La aerolínea Air Europa anunció que sus vuelos de la ruta Madrid-Caracas operarán temporalmente desde y hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, en el estado Carabobo.

La aerolínea española tendrá la medida vigente al menos hasta el 31 de julio, tras los daños sufridos en Maiquetía.

Air Europa Madrid-Valencia

La decisión responde al cierre temporal del Aeropuerto Simón Bolívar, por severas afectaciones de infraestructura tras los terremotos del 24 de junio.

Para mitigar el impacto, la compañía activó un plan de flexibilización que ofrece cambio de fecha sin penalización, cambio de ruta hacia destinos como Bogotá o Panamá, y la opción de reembolso total.

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